Det er, som om en tornado af design-ekstravagance er brudt løs i bilverdenen.

Hyundai har i hvert fald formået at skabe en bil, der får folk til at rynke panden, gøre store øjne og i den grad kan dele vandene. Velkommen til den designmæssigt mest polariserende oplevelse, jeg har haft på fire hjul i år.

Med sit design, der ligner noget fra fremtiden, glider den nye Ioniq 6 gennem luften som en jetjager. Den har den laveste luftmodstand i sin klasse. Det er som at have en troldmand under motorhjelmen, der tryller med elektricitet og holder strømmen i balance. Hver eneste volt bliver omhyggeligt brugt for at sikre, at du kan køre længere.