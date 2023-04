17/04/2023 KL. 18:30

Komforten står i kø i ny Volkswagen ID.7

ID.7 lover omkring 700 km på en opladning. Bilen er den største elektriske fra VW og ikke mindst som stationcar ventes den at tiltale business-kunder. En kort tur afslører flot finish, komfort i undervognen og mulighed for at tale til bilen.