Stramme tyske regler koster flere danskere parkeringsbøder

Et hurtigt smut over den dansk-tyske grænse kan blive en dyrere fornøjelse end forventet. Myndighederne i Flensborg har nemlig strammet op, så man ikke længere som dansker kan bruge en dansk p-skive. Det betyder, at du nu skal erhverve dig en af de markante tyske blå p-skiver. I modsat fald kan der nemlig vanke en bøde på 20 euro eller 150 kr.