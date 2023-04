Lille bilmærke med elektrisk vokseværk

Smart har endnu ikke meldt ud om batterier og rækkevidde.

Det meste i udstyr

Smart #1 kommer dog med et batteri på 66 kWh (62 kW nt.), en elmotor på 272 hk og en rækkevidde på 420-440 km, mens lynladning klares med 150 kW. Men det er altså uvist, hvad den nye model ender på af værdier. Smart #3 ventes ligeledes som debutmodellen at komme i en sportslig Brabus-version.

Inden døre forventes #3-modellen at ramme dagens standard med en digital instrumentering, der har en central skærm på 12,8 tommer, digital instrumentering på 9,2 tommer og et 10 tommer head-up display. Her kommer også en sikkerhedspakke med køassistent, automatisk op- og nedblænding af forlygter samt mulighed for at være selvkørende på niveau 2, som matcher mange biler i dag, hvor rattet kan slippes i få sekunder.