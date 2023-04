For år tilbage modtog jeg en underholdende mail fra en pensioneret urinvejskirurg, der undrede sig over biljournalisternes brug af ordet ”nyrer” for at beskrive BMW’s kølergrill.

Han var forvirret, da han ikke mente, at de to åbninger lignede menneskets nyrer det mindste.

Og sandt nok, siden da er det bayerske bilmærke gået fuldstændig amok med blingbling-effekter og æstetiske udskejelser, hvilket betyder, at enhver lighed med nyrerne for længst er forsvundet.