Koreansk bilmærke er tilbage i Danmark

Steffen Vilstrup, som er landechef for KG Mobility, fortæller, at man nu er ved at opbygge et forhandlernet for bilsalg, eftermarked og reservedele. Herhjemme var der fire Ssangyong-forhandlere, som fortsatte med service, efter den tidligere importør stoppede. Det er uklart, hvilken fremtid de får.

RSA, som er en stor norsk spiller, får også importen af KG Mobility i Sverige og Norge. Koncernen importerer også de kinesiske mærker Maxus og JAC herhjemme. Samt varevognene fra ligeledes kinesiske BYD.