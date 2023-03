Der blæser mange nye vinde hos Audi, hvor man arbejder klart hen mod, at der bliver langt mere forskel på elbilerne i VW-koncernen, og mærket med de fire ringe skal have en ny klar profil som et ”progressivt” luksusbrand.

Det sker ved at adskille sig og gå forrest på en lang stribe områder, lige fra design over batteriteknologi og til ikke mindst mere avanceret infotainment. Sådan lyder meldingen fra Audis tekniske udviklingschef, Oliver Hoffmann, som vi møder til et eksklusivt nordisk online-interview.