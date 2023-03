Forsinkelsen var enorm, og det var nok ikke det bedste tegn, da grafikken, som blev vist før Teslas længe ventede Investor Day på YouTube, viste et hav af ufuldendte bilchassiser. Det mindede måske lidt for meget om grundlæggeren af Tesla, Elon Musks, tidligere uopfyldte løfter gennem årene. Han er notorisk kendt for at love mere, end han kan holde.