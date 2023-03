- Vi er glade for at kunne annoncere, at vi vil bygge en ny gigafabrik i Mexico, lød det fra Musk ifølge AFP.

Her oplyste Lars Moravy, vicedirektør for udvikling i selskabet, at fabrikken vil producere den ”næste generation” af køretøjer ”i løbet af de næste par år”. Han undlod dog også at komme med yderligere detaljer om mere specifikke planer.

Ifølge AFP har de mexicanske myndigheder annonceret en fabrik tidligere onsdag til en værdi af fem milliarder dollar. Det svarer til knap 25 milliarder danske kroner.

Samtidig har virksomheden planer om at halvere udgifter i forbindelse med produktionen ved at gøre processen mere strømlinet. Det har ingeniører ifølge Reuters oplyst til investorer onsdag.