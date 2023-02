»Det var en fantastisk fornemmelse og kulminationen på mange års fascination af BMW godt hjulpet på vej af drengedrømme og fast abonnement på tyske Auto Motor & Sport,« husker han.

Mens mange har sadlet om til SUV’er, holder Svend Johansen fast i en stor sedan med otte velvoksne cylindre. Eller gjorde; for let presset af det allestedsnærværende politiske ønske om, at alle skal have bil med stikkontakt, har fået ham over i en i7 godt hjulpet af det faktum, at hans elskede BMW 750 var nået den leasingalder, hvor man som kunde skal kæmpe indædt mod sælgere, der vil have en over i en ny bil.