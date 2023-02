Bilkøbere bør pudse brillerne og lige forsøge at opdatere sig på, hvad de brugte elbiler koster lige nu.

For bilkøberne ligner det nemlig mere og mere et tag-selv-bord af engang uopnåelige elektriske familiebiler, som nu rykker inden for økonomisk rækkevidde. Og det er der en god forklaring på, for priserne er faldet voldsomt.