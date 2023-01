25/01/2023 KL. 09:39

For abonnenter

Max Muijs tumler en Leopard-kampvogn på 68 ton

Det gælder om at være forudseende, når man som Max Muijs styrer et bæltekøretøj på 68 ton. Vi mødte den erfarne kampvognskommandør, da Forsvaret præsenterede de nye, faceliftede Leopard 2 A7-kampvogne. Artiklen er første gang publiceret den 30. december 2021. Vi har valgt at bringe den igen i lettere modificeret udgave, da Leopard-kampvogne muligvis snart sendes til Ukraine fra flere lande.