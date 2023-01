Danske bilejere har udsigt til højere udgifter i 2023

Danske bilejere skal forberede sig på, at udgifterne til bilen kommer til at stige i 2023.

Det viser et årligt bilbudget lavet af bilejernes organisation FDM.

Særligt ejerne af elbiler skal forberede sig på, at udgifterne til bilen kommer til at stige i det nye år. Det kan de blandt andet takke højere energipriser for, lyder det fra en økonom.