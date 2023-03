Nyt kinesisk luksusmærke vil gå efter den absolutte topklasse

Kan være på vej til Europa

Det er endnu uklart, hvilke markeder det nye mærke skal sælges på. Men BYD’s topchef afslørede i efteråret over for Automotive News, at koncernen i 2023 ville præsentere to nye mærker som led i en global strategi, hvilket meget vel kan betyde, at Yangwang, der altså skal konkurrere mod bl.a. Mercedes, BMW og Audi, kunne have Europa i sigtekornet.

BYD har angiveligt de økonomiske muskler. Pengetanken bagved er bl.a. finansieret af den amerikanske milliardær Warren Buffet, som er storinvestor. Selv om han på det seneste har skruet lidt ned for sine investeringer, er han stadig med til at udstikke kursen.

BYD er for kort tid siden trådt ind på det danske marked, hvor Nic. Christiansen Gruppen står for import og salg af kernemærket BYD.