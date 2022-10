Japansk mærke klar til at købe den gamle bil tilbage – på visse betingelser

Få finansieret din nye bil gennem Toyota, og vi står klar til at købe den tilbage efter fem år til en i forvejen aftalt pris. Sådan lyder et nyt tilbud fra de danske Toyota-forhandlere, som på den måde vil tage brodden af den økonomiske usikkerhed om fremtiden og bilprisernes udvikling, som mange danskere kan have. Det handler om at fjerne usikkerheden ved det at eje en bil ved at give den garanterede tilbagekøbspris, lyder det fra importøren.