Da jeg var dreng, skulle jeg partout have stegt lever en gang om året. Den lille lap af et stykke kød med den mærkelige smag har gjort så voldsomt et indtryk, at jeg ikke har rørt et stykke stegt lever i snart 40 år.

Jeg har det næsten samme anstrengte forhold til bilfabrikkernes utallige forsøg på at lave SUV-coupéer. Jeg forstår ikke idéen og har heller ikke megen lyst til at forstå den. Senest med ugens testbil, den nye VW ID.5, som mærket kalder ” en symbiose af SUV og coupé”.