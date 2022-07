Volvo betyder »jeg ruller« på latin, men i slutningen i af 1970’erne efter den første oliekrise skrantede økonomien, og en helt ny model var udset til at være redningen. For det rullede ærligt talt ikke særlig godt for Volvo. Overskuddet havde samme kurs som kongeskibet Wasa: ret nedad mod bunden. Hele bilbranchen havde det svært, mens