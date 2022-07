Som en tyv om natten er vindmodstanden en snigende og meget ubuden gæst i elbilernes verden. Den sænker bilens fart og dræner batteriet, så luften, der strømmer over, under og gennem din elbil, er altafgørende for, hvor mange km du kan køre på en opladning.

Hyundai er på vej med en af de mest energieffektive af slagsen, hævder de.