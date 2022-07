Visby

En BMW 7-serie skal ligne en 7-serie, selv om den drives af elmotorer og et kæmpestort batteri. Dermed skiller BMW sig markant ud fra rivalen Mercedes-Benz, der med den nye fuldt elektriske S-Klasse (EQS) har valgt den lidt futuristiske formgivning, som man med ond vilje godt kan kalde lettere kønsløs eller i hvert fald udflydende i forhold til den nye i7, som vi har haft mulighed for at se nærmere på uden dog at komme ud at køre. Det må vente til senere.