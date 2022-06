Der er risiko for ekstra megen kø, hvis turen til feriedestinationen går gennem Tyskland.

Efter at have ligget underdrejet på grund af coronadvale i et par år er trafikken kommet op i gear, hvilket giver mere for risiko for tysk ”Stau” på Autobahn, hvor ferietrafikken falder sammen med højsæsonen for vejarbejder. Allerede nu er der gang i knap 1.000 vejarbejder i Tyskland. Det viser tal fra FDM’s søsterorganisation ADAC. De fordeler sig over hele Tyskland. Men de er svære at undgå for danske bilister. På meget brugte ferieruter som Autobahn A7 (Flensborg-Ulm) og A9 (Berlin-München) er flere vejarbejder i gang. Det samme gælder på A3 mellem Würzburg og Nürnberg.