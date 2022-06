Under motorhjelmen skyder de fem stempler op og ned i deres cylindre i takt med den specielle affyringsrækkefølge: 1-2-4-5-3. Motoren begynder altså først med at starte cylinder 1, dernæst 2, så over i den modsatte ende til nr. 4 og 5 og slutter af i midten med nr. 3.

Jeg er bag rattet af en ny bil, men det er motoren, der spiller hovedrollen i denne anmeldelse.