Hvor er det egentlig befriende, når man år efter år oplever, hvordan Renault fortsat tør at gå nye veje med designet. O.k., tiderne med vilde modeller som Avantime og Vel Satis, som ingen vist kom til at forstå, er forbi, men mindre kan også gøre det.

Denne gang med en nyfortolkning af Megane som rendyrket elbil. Det er blevet til en fræk krydsning mellem en hatchback og en crossover, altså med stor bagklap, men høj og med masser af attitude.