Klassisk engelsk bilmærke opruster i Danmark

»Det handler om at få Lotus-følelsen og mærkets brandværdier helt frem. Vi skal huske vores forhistorie. Det handler om køreglæde og den historie, der ligger bag, og vi skal have de elementer med,« siger Jens Christian Randrup.

»De nye Experience Centers skal gå som en rød tråd gennem Europa. Vil man sælge biler i Frankrig, skal man have et showroom i Paris, vil man sælge biler i Sverige, skal man have et showroom i Stockholm, og vil man sælge biler i Danmark, skal man have et showroom i København,« konstaterer han.

Flere gør det samme

Det er lidt samme filosofi med bynære showroom som hos f.eks. Polestar, Nio og Xpeng. Men hos Lotus er meget mere forhistorie, som går mere end 70 år tilbage, og som handler om lette og køreglade biler.