16/03/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Henrik Møller Jørgensen kan forudsige de billigste priser på strøm til sin elbil

Det er muligt at spare mange penge med enkle midler. Sådan lyder meldingen fra Henrik Møller Jørgensen, der er civilingeniør og har udviklet et computerprogram, som kan forudsige de bedste tidspunkter at købe strøm på til sin Hyundai Kona Electric. Det er prognoser, han deler med alle.