Alt godt kommer til den, der venter, siger man. Og der er noget om snakken. I hvert fald har bilverdenen ventet i mere end 20 år på, at Volkswagen skulle tage sig sammen til at genoplive det historiske rugbrød. Det var nemlig i 2001, at Volkswagen Microbus-konceptet rullede ind på scenen på det legendariske motorshow i Detroit. Dengang