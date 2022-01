Du skal snart vænne dig til, at tankstationernes klassiske prisskilte med benzin og diesel får en ekstra plads til prisen per kWh. En række af de store kæder er nemlig nu for alvor gået i gang med at udrulle et net af ladestandere på stationerne.

Det gælder bl.a. Shell, der som en af de helt store aktører har testet mulighederne i en periode og nu officielt åbner på fem københavnske tankstationer. De får hver en lader med to udtag og en maks. kapacitet på 300 kW, hvilke