Bilverdenen har nærmest aldrig været mere turbulent. Det gælder især inden for elbilerne, hvor Volkswagen egentlig havde sat produktionen af den aldrende e-Up ned i gear, men nu skruer op for blusset i større stil. Det skyldes, at der ude i Europa er stor rift om de helt små elbiler, som bl.a. Renault Zoe og Dacia Spring, der nærmest er de eneste på markedet.