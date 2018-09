Tran Dai Quang døde fredag formiddag på et vietnamesisk militærhospital, rapporterer statslige medier.

DMI fastholder stormvarsel for det nordvestlige Jylland, men områder går fri, fordi lavtryk har rykket sig.

Som den gamle musical handler brexit om to parter, der skal finde hinanden under vanskelige omstændigheder.

Budgetaftale sletter en række sparekrav, men der venter fortsat besparelser i Aarhus Kommune for 125 mio. kr. næste år.

Fejringen af FN’s internationale ældredag den 1. oktober i Aarhus bliver ikke til noget, efter at en gruppe frivillige oplevede for mange benspænd.

Havets skove suger CO2 ud af atmosfæren og kan derfor være et vigtigt våben mod klimaskabte forandringer. Derfor skal de beskyttes bedre, mener forskere.

Du lader døren stå åben for it-kriminelle, som kan kigge med i din computer eller bruge dit internet, hvis du ikke sikrer dit netværk.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Madrids Malasaña-kvarter er et stort udendørs kunstmuseum, proppet med en broget samling street art, der bidrager til kvarterets status som kreativt og mangfoldigt.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her