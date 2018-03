Atomvåben skal gøres så små, at de også kan bruges

Digitale ure i det meste af Europa går cirka seks minutter for langsomt, fordi Serbien og Kosovo ikke kunne blive enige.

Discountkæden Aldi ændrer nu sin prispolitik for at lokke flere kunder i butikkerne. Det er nødvendigt, siger en ekspert. Finans

Imens lover Nordkorea ikke at gennemføre nye missiltest.

I 10 år har Torben Holm været på kontanthjælp, og han er ramt at 225-timers-reglen.

En irakisk mand fik fem måneders fængsel og en betinget udvisning. Nu skal sagen for Højesteret.

Rådgivningsvirksomheden regner med at skulle ansætte 30-40 medarbejdere i Aarhus i år.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

Forskere er dybt uenige om, hvorvidt et nyt lægemiddel kan gøre immunforsvaret i stand til knække en meget aggressiv form for hjernekræft.

VR-spillet Moss er så fabelagtigt, at det meget vel vil kunne stå tilbage som årets bedste spil.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har befundet sig på bagsædet af alverdens pansrede limousiner. Det betød, at han mistede rutinen bag rattet.

