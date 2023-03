Stak finger op i skeden på 9-årig kusine

En 20-årig mand er blevet idømt seks måneders betinget fængsel for som 16-årig at have stukket en finger ind i skeden på sin dengang ni-årige kusine.

Det oplyser Retten på Bornholm på Twitter.

Ifølge anklageskriftet skete det på en adresse i Aakirkeby, hvor den dømte befølte pigen i skridtet under tøjet med sin hånd samt stak en finger op i hendes skede, skriver Bornholm.nu.

Den 20-årige mand, der kommer fra Sjælland, modtog dommen.