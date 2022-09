Stoppet med 144 i timen: Så fik betjentene et fur

Betjentene ransagede mandens bil for stoffer, men fandt ikke noget.

Da den 31-årige var faldt til ro, gik han med til en narkometertest, der var negatig.

Han blev sigtet for den hurtige kørsel, som kommer til at koste ham 3600 kroner, et klip og 500 kroner til Offerfonden.

Herefter fik han lov til at køre videre.

Flere sigtelser

I alt blev 16 bilister målt til at køre for stærkt ved Mosede Landvej. Fem kan forvente et klip.

På samme motorvej, ved Cementvej i Køge, blev otte bilister målt til at køre for stærkt.

Derudover blev tre bilister sigtet for at køre uden førerret, og i samme ombæring blev to bilejere sigtet for at låne deres bil ud til en person uden kørekort.