Katrinebjerg får 111 nye boliger til unge

I foråret 2018 forventes byggeriet af 111 nye ungdomsboliger på hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade at gå i gang.

Boligerne hedder Terassehuset, og de kendetegner sig ved at have åbne taghaver, der skal fungere som en levende facade på bygningen. Her vil de indre fælleskøkkener ligge ud til taghaverne med mulighed for at åbne op, så fællesrummet udvider sig ud i det fri.

På den måde bliver huset en levende og dynamisk del af bybilledet, mener Erik Frehr, bygge- og innovationschef for projektet.

»Terassehuset skal ikke ende som en stor, aflukket bygning, men derimod som en visuel del af bybilledet og for den centrale placering, den kommer til at have. Bygningen skal ikke kun være god for beboerne, men også spændende for resten af Aarhus. Derfor skal man kunne se liv fra huset,« siger han.

Boligerne får nem adgang til It-byen, Campus Katrinebjerg, Aarhus Universitet og den nye journalisthøjskole. Det sker, ved at Terassehuset kobler sig til den rekreative sti mellem Ringgaden og Finlandsgade.

Ønsker fra beboerne

De potentielle beboere, som f.eks. studerende og forskere, har været involveret i at beskrive ønsker og krav til de nye boliger. Det gælder både den enkelte lejlighed, men også udformningen af de ydre rammer, som vil være fælles for beboerne i den samme afdeling.

»Når vi starter et byggeri op, går vi et par skridt tilbage og ser det hele på ny. De, der bedst kender behovet for huset, er jo den målgruppe, der skal bo der, og derfor har vi valgt, at de skal have meget at sige i processen. Her er der blevet efterspurgt et hus, der er bygget på fællesskab og et godt fællesareal, så man ikke ender med at sidde på hver sit værelse og passe sit studie,« siger Erik Fehr.

Boligerne skal efter planen være klar til indflytning fra slutningen af 2019 til begyndelsen af 2020.