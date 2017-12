Blåt kvalitetsstempel til hele Aarhus BSS

Efter først at have mistet det blå stempel og derefter at have genvundet det halvt, er det nu lykkedes for Aarhus BSS på Aarhus Universitet at få den anerkendte Equis-akkreditering for hele fakultetet.

Og det glæder Thomas Pallesen, dekan for Aarhus BSS:

»Det er et kvalitetsstempel, som sammen med de andre akkrediteringer, vi har, gør, at vi er såkaldt triple crown institution – altså at vi har tre akkrediteringer – og det har stor betydning, når vi skal rekruttere gode ansatte og gode studerende udefra, for de kigger efter akkrediteringer, når de vælger,« siger han.

Kritik af fusion

Dermed har fakultetsledelsen nået det mål, man satte sig efter en kritiseret fusion i 2011, da ”ASB” og ”SAM” blev fusioneret – ASB stod for Aarhus School of Business, altså Handelshøjskolen, og SAM stod for Det samfundsvidenskabelige fakultet inkl. fag som statskundskab, jura, økonomi og psykologi.

Akkreditering Triple crown Med Equis-akkrediteringen i hus kan Aarhus BSS kalde sig såkaldt triple crown-akkrediteret business school.

Udover Equis har Aarhus BSS også to andre akkrediteringer, nemlig AMBA og AACSB.

Ligesom Aarhus BSS er CBS i København også triple crown-akkrediteret business school.

Aarhus BSS betyder Aarhus Business and Social Sciences.

Et af kritikpunkterne var dengang, at ASB ville miste sit anerkendte Equis-kvalitetsstempel, hvis den blev en såkaldt ”bred business-school” i fusionen med SAM.

Kritikerne fik ret, for i 2013 mistede Aarhus BSS netop sin Equis-akkreditering, men fik den så igen i 2014 for to institutter, og nu gælder Equis-akkrediteringen altså for hele fakultetet, hvilket vil sige alle seks institutter.

»Det er særligt glædeligt, at det er hele Aarhus BSS, der er blevet akkrediteret. Vi havde spillet lidt højt spil denne gang og sagt alt eller intet, for det fakultet, vi har, vil vi gerne stå ved. Det er en moderne business school, der står på tre ben – business, samfundsvidenskab og så noget midt imellem, hvor vi kombinerer faglighederne,« siger dekanen.

Mål om tværfaglighed

Øget tværfaglighed er også et mål for hele universitetet, og konkret kan ”det midt imellem” på Aarhus BSS være samarbejder mellem økonomer med fokus på det private område og statskundskaber med fokus på det offentlige, ligesom psykologerne også i højere grad skal indgå i samarbejder med økonomer om emner som f.eks. forbrugeradfærd.

Med Equis-stemplet har Aarhus BSS-modellen vist sig som en model, der også kan akkrediteres, og det glæder Thomas Pallesen:

»Vi har vist kritikerne, at det kan lade sig gøre, og årsagen er nok også, at vi har flyttet os, ligesom Equis-institutionen har flyttet sig i retning af at anerkende en mere moderne form for business school,« siger han.