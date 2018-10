Nu kommer der streger på Knudepunktet

Syddjurs Kommune har sammen med Mols i Udviklings projekt- og styregruppe gennemført prækvalifikationen i forhold til det kommende byggeri, som forventes at være klar ultimo 2020.

Ingen har det hele alene, men tilsammen har vi (næsten) alt. Valgsprog, Mols i Udvikling Ingen har det hele alene, men tilsammen har vi (næsten) alt.

Byggeriet af Knudepunktet har en størrelse, så det har været udbudt i hele EU, og interessen for at deltage har været stor. Særligt danske arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører (de tre fagområder udgør tilsammen et totalrådgiverteam) har vist interesse.

Resultatet af prækvalifikationen blev, at fem totalrådgiverteams er gået videre til næste runde og i løbet af de næste par måneder skal de fem teams konkretisere deres ideer og komme med skitseforslag til, hvordan fremtidens mødested i Knebel, Knudepunktet, kan komme til at se ud. Den endelige vinder offentliggøres i begyndelsen af januar 2019.

Disse fem er videre Christensen & Co Arkitekter (arkitekt og totalrådgiver), Sted (landskabsarkitekt), Ingeniør’ne (ingeniør) og Kenneth Balfelt Team (konsulent). E+N Arkitekter (arkitekt og totalrådgiver), Møller & Grønborg (landskabsarkitekt), Constructar (ingeniør). Ja Ja (Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt), Skanding Rådgivende Ingeniører (ingeniør, underrådgiver, konstruktioner), AI Rådgivende Ingeniører (underrådgiver i forbindelse med installationer). Rubow Arkitekter (totalrådgiver og arkitekt), MAP (landskabsarkitekt), Viggo Madsen (ingeniør). Transform (totalrådgiver og arkitekt), Vega Landskab (landskabsarkitekt), Orbicon (ingeniør), Jakob Vinkler (konsulent madhus).

Finansieringen af byggeriet bygger på et bredt samarbejde mellem kommune, lokale kræfter og store nationale fonde. Der arbejdes intensivt på at få alle midler bragt i hus, og indtil videre er der modtaget tilsagn om 5 mio. kr. fra Foreningen Realdania, 5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt 1,5 mio. kr. fra Tved Sparekasses Fond.



Ud over fondsmidler understøtter Syddjurs Kommune udviklingen ved samlingen af aktiviteter i det kommende knudepunkt. Byrådet har valgt at afsætte 12 mio. kr. til et nyt børnehus og 2 mio. kr. til faciliteterne for kulturelle aktiviteter på stedet. Ved budgetforhandlingerne her i efteråret har kommunen tilført yderligere 2 mio. kr. til byggeriet. Desuden bidrager Syddjurs Kommune med en lang række ressourcepersoner i planlægningen, herunder arkitekter og bygningskonstruktører.

En lokal indsamling har været i gang siden oktober 2017. Den foregår primært via salg af folkeaktier, aktiviteter på den etablerede facebookside for indsamlingen, hvor der har været forskellige auktioner over bolsjer, brændevin og bildæk. En aktiv indsats i forhold til at få sponsorater fra områdets erhvervsliv er iværksat først på året. Der er til nu indsamlet 475.000 kr. - målet er at nå op på mindst 500.000 kr.

Om Mols i Udvikling

Mols i Udvikling er en såkaldt landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800 indbyggere, der har fundet ud af, at sammenhold og samarbejde giver styrke.

»Ingen har det hele alene, men tilsammen har vi (næsten) alt,« som mottoet lyder.

Fællesskab på landet: Gamle landbrugsbygninger får nyt liv

Mols i Udvikling startede i 2013 og i 2015 blev det til et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet, finansieret af Realdania, DGI og Syddjurs Kommune. Mols i Udvikling er i dag en projektorganisation under Borgerforeningen Mols/det lokale distriktsråd for Mols og Helgenæs. Mere end 200 borgere arbejder under paraplyen Mols i Udvikling med at videreudvikle det gode liv i området. Knudepunktet skal binde landsbyerne tættere sammen og danne ramme om nye fællesskaber på tværs af interesser og generationer.

Om Knudepunktet skriver Realdania:

»Visionen for Knudepunktet er at skabe et mødested, som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Et mødested, der kan gøre det endnu mere attraktivt at bo og besøge landsbyerne på Mols og Helgenæs. Hensigten er, at både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme i Knudepunktet. Strikkeklubben og menighedsrådet skal kunne mødes i øjenhøjde og der skal være liv i huset fra de første børn møder i vuggestue og børnehave tidligt om morgenen, over skolens, børnehusets og de ældres brug af faciliteterne i dagtimerne, til idræts- og kulturaktiviteterne sen eftermiddag og aften. «