Stjålne nummerplader blev blot begyndelsen på lang liste af sigtelser

En patrulje bemærkede natten til mandag en bil, der kørte på Ndr. Strandvej i Ebeltoft. Bilen, der havde påsatte nummerplader, kørte ind på en tankstation, og patruljen besluttede at tage en snak med føreren.

Det viste sig, at den 19-årige fører af bilen ikke havde kørekort, hvilket han blev sigtet for. Han virkede desuden påvirket af narko og blev derfor sigtet for narkokørsel. Nummerpladerne på bilen viste sig at være stjålne og passede ikke til den bil, de sad på. Selve bilen var også efterlyst for brugstyveri.

Ved ransagning af bilen fandt politiet noget hash, hvorfor den 19-årige også blev sigtet for lov om euforiserende stoffer. Derudover blev der fundet nogle ting, som politiet formoder kan være koster fra indbrud samt lommelygte, værktøj og handsker, som muligvis kan være brugt til at begå indbrud.

Til sidst ville betjentene også lige tjekke den 19-årige mand, der sad på passagersædet, og det viste sig, at han var eftersøgt til Forsvarets Dag, også kendt som session.

Begge mænd blev derfor anholdt og kørt med på stationen.