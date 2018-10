Mand anholdt for vold og hash-besiddelse

En 26-årig mand blev i nat kl. 1.20 anholdt i Ebeltoft og sigtet for at begået vold mod sin kvindelige kæreste ved blandt andet at have revet hende i håret og skubbet hende ind i en bil. Efterfølgende kørte han væk fra stedet i en bil, som han kørte galt i på Nørre Allé i Ebeltoft. Herefter stak den 26-årige af fra bilen, der var ramt ind i et træ. En patrulje fandt frem til den 26-årige, der blev sigtet for vold. Da han var frataget sit kørekort, blev han også sigtet for at køre uden førerret. Derudover blev han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, efter at betjentene havde fundet noget hash i hans bil.