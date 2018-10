Nye flyruter fra Aarhus Airport

Det succesfulde samarbejde mellem Aarhus Airport og SAS kaster snart endnu to ruter af sig. Fra april kan østjyderne således hoppe på direkte fly til sol- og storbydestinationerne Rom og Faro, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.





Vi bruger mange ressourcer på at promovere Aarhus som destination i udlandet. Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS. Vi bruger mange ressourcer på at promovere Aarhus som destination i udlandet.

Om Aarhus Airport Aarhus Airport har som ambition at forbinde Østjylland med populære storbyer i Europa og andre væsentlige rejsemål. Rejsemålene sigter imod at tilfredsstille det østjyske erhvervsliv såvel som turister fra lufthavnens ophavsland. Den største rute i Aarhus Airport er indenrigsruten mellem Aarhus og København med op mod 16 daglige flyvninger mellem Danmarks to største byer. Det tager cirka 35 minutter at nå Aarhus Airport fra hjertet af Aarhus. Aarhus Kommune ejer i runde tal 90 pct af aktierne i Aarhus Airport. Nord- og Syddjurs Kommuner hver fem pct.

Passagertallet i Aarhus Airport nærmest tordner frem, og det samme gør antallet af ruter. Alene i år har lufthavnen føjet ni nye ruter til destinationsporteføljen, og til forår vokser listen igen – denne gang med sol-destinationerne Rom og Faro.

»Gæsterne kommer, fordi vi har noget relevant at tilbyde dem, så årsagen til den markante vækst i passagertallene skal findes i et udbygget rutenet med afsæt i passagernes ønsker. Men det kræver hårdt arbejde at lande nye ruter. Derfor skal udviklingen ses i lyset af en omfattende indsats for at vise luftfartsselskaberne, at Aarhus er et internationalt hotspot for både ferie- og erhvervsrejsende. Det har SAS og flere andre store spillere fået øje på. Vi er glade for endnu engang at kunne byde østjyderne på direkte adgang til eftertragtede destinationer,« siger direktør i Aarhus Airport, Peter Høgsberg, i pressemeddelelsen.

Antallet af ruter fra Aarhus Airport er mere end fordoblet siden 2016, hvor der kun var ni destinationer på informationstavlen i den østjyske lufthavn. Det tal hedder lige nu 23 og bliver ved at vokse. Stigningen er især båret hjem af det udvidede samarbejde med SAS, der i 2018 har budt på seks helt nye ruter og på kapacitetsudvidelse på to eksisterende ruter. Til foråret når samarbejdet nye flyvehøjder, når endnu to destinationer ryger på informationstavlen i Aarhus.

Og det er med rolig hånd, at SAS nu igen sætter fly ind i rutenettet til og fra Aarhus.

»Aarhus er en spændende by, og udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket. I tæt samarbejde med rejsende, erhvervslivet og turismesektoren forsøger vi hele tiden at udvikle vores produkt fra Aarhus Airport. Nu er vi oppe på ti direkte ruter, og de nye destinationer bygger både på et ønske fra passagererne og en ambition fra vores side om at være med til at drive en ny spændende udvikling. Samtidig bruger vi mange ressourcer på at promovere Aarhus som destination i udlandet, og det lokker turister fra hele verden den anden vej,« siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS.

Markant flere rejsende i Aarhus Lufthavn

De to nye ruter til Italien og Portugal får premiere i april, hvorefter Aarhus Airport i maj åbner flyforbindelse til Kreta og Zakynthos. I samarbejde med henholdsvis SAS og Århus Charter har den østjyske lufthavn dermed annonceret fire nye ruter fra foråret 2019