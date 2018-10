Østjyske kunstnere er med i Spor Kunsten 2018: Ken Zier og 67 andre østjyske kunstnere åbner deres værksteder denne weekend

Havets duft, bølgernes brusen og det lys, der opstår over havet, når solen går ned. Det er det, Ken Zier gengiver i sine oliemalerier, der i et hvidt atelier hænger side om side i en villa i Ebeltoft. Denne weekend i oktober åbner han sammen med 67 andre østjyske kunstnere sit værksted op for kunstinteresserede.

»Folk synes, det er rigtig sjovt at tale med os. At møde os og måske finde ud af, hvordan vi egentlig arbejder med vores kunst,« siger han.

Ken Zier byder velkommen i sit atelier, og mens to kvinder takker for besøget, dukker endnu en kvinde op. Hun har i mange år fulgt Ken Zier fra Ebeltoft, hans malerier og hans færden i både Danmark og i udlandet. Derfor er hun ekstra begejstret over, at Østjylland nu også er en del af Spor Kunsten.

»Med Spor Kunsten går du aldrig galt i byen. Her over weekenden skal jeg besøge flere østjyske kunstnere, og i morgen går turen så til Aarhus,« forklarer Kikka Møller, der til daglig selv arbejder med billedkunst.

En maritim maler

På væggene hænger forskellige motiver af havet. Nogle helt azurblå, nogle med efterårets rusk og andre fra de norske fjelde. Ken Zier er maritim kunstner, og han kunne ikke drømme om at lave andet.

»Det handler om at dygtiggøre sig hele livet. Om at blive en lille smule bedre for hvert maleri, jeg laver. Det er fascinerende, når folk arbejder med en livslang hobby, og det er også sådan, jeg ser mig selv,« forklarer han.

Ken Zier drages af havet. Han maler alle sine værker i olie. Foto: Tobias Nicolai

Ken Zier er oprindeligt fra en sejlerfamilie, og han sejler da også selv ud i ny og næ. Han tiltrækkes af havet, fordi det minder ham om frihed og om, at vi via kysterne er forbundet med hinanden.



»Det er da rart at tænke på, at jeg kan sejle til Skagen, hvis jeg får lyst til det. Det er der en enorm frihed i.«

Han betragter sine malerier, og forklarer, hvordan han selv kan se en forbedring i hvert maleri, han har lavet.

Siden 1995 har han været professionel kunstner, og han lever af at sælge sine kunstværker både i Danmark og i udlandet. Og selv om malerierne sagtens kunne sælges, uden at Ken Zier skulle møde sine købere, så ser han alligevel en stor fordel i et arrangement som Spor Kunsten.

»Jeg kan f.eks. forklare de besøgende, hvorfor mit atelier ligger væk fra sollyset. Mange spørger, hvorfor jeg ikke maler i min stue med udsigt ud over havet, men sandheden er, at lyset er for skarpt og for skiftende,« forklarer han.

Små finurligheder om livet som kunstner. Det er det, Ken Zier blandt andet gerne vil give videre til de besøgende. Han regner med, at omkring 80 mennesker vil dukke op i hans atelier denne weekend.

Østjylland med på kunstkortet

I alt 68 kunstnere i Østjylland byder inden for i deres værksteder den 6.-7. oktober 2018, og det giver ifølge Ken Zier de besøgende en oplagt mulighed for også at opsøge de mere ukendte af slagsen.

Spor Kunsten er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har til formål at gøre kunstens verden mere tilgængelig og i øjenhøjde for de besøgende, der lægger vejen forbi. I år er Østjylland så også kommet på kunstkortet.

De 68 kunstnere fra Østjylland er alle professionelle og udøvende