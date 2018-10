80 mio. kr. på vej til Østjylland: Syddjurs får stor luns af milliongave til kommunerne

Der er over 80 mio. kr. på vej fra staten til fem østjyske kommuner.

Pengene er en kompensation for det beløb, kommunerne har tabt på en ny regnemetode i det såkaldte udligningssystem, der udligner en del af forskellen mellem kommunernes økonomiske muligheder.

Kompensation 85 kommuner har mistet penge på en ny regnemetode i udligningssystemet mellem kommunerne. Som kompensation vil regeringen fordele i alt 1,4 mia. kr. over to år. Flere østjyske kommuner står til at modtage millionbeløb i 2019-2020: Syddjurs: 29,2 Norddjurs: 10,3 Favrskov: 14,6 Skanderborg: 19 Odder: 7,5 Aarhus: 0

Syddjurs vil modtage 29,2 mio. kr. over de næste to år og er blandt de ni kommuner i landet, som står til den største kompensation.

Borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen (S) er glad for pengene og forklarer, at beløbet ligger et par mio. kr. over det tabte.



»Men det er en lappeløsning og et udtryk for, at udligningssystemet ikke virker. Alligevel kunne man ikke nosse sig sammen til at lave et nyt system,« siger han, med henvisning til at forhandlingerne om et nyt kommunalt udligningssystem brød sammen i april.

»Det var da på tide«

Udligningssystemet fungerer ved, at penge fra kommuner med bl.a. et fordelagtigt skattegrundlag samt en god social og aldersmæssig sammensætning fordeles blandt dårligere stillede kommuner. Den nye regnemetode betyder, at udgifter til ældre og voksne med handicap fra 2019 bliver beregnet mere præcist. Det har haft konsekvenser for 85 kommuner, som regeringen vil kompensere for i alt 1,4 mia. kr.

Regeringen vil kompensere for udligningstab: Se, hvor mange millioner din kommune får

I Norddjurs Kommune blev der i september indgået et forlig, der lukkede et budgethul på 460 mio. kr. de næste fire år. Borgerne står over for en skattestigning på 1,3 pct., rammebesparelser på samtlige serviceområder på 58,8 mio. kr. i 2019 stigende til 113 mio. kr. fra 2020 samt et sænket anlægsniveau på ca. 27 mio. i 2019.

Regeringen giver Norddjurs Kommune 10,3 mio. kr. i kompensation, og ifølge borgmester Jan Petersen (S) var »det da på tide«.

Kan moderere besparelser

»Men hvad så efter de to år. Udligningssystemet er ved at skævvride landet. En fejl er rettet, nu mangler vi den næste,« siger borgmesteren, med henvisning til at Norddjurs Kommune i de kommende to bliver kompenseret for en fejl i opgørelsen af udlændinges uddannelsesniveau:

»De penge har vi også manglet de foregående år.«

Minister vil kompensere 85 kommuner der taber på udligning

Jan Petersen vil endnu ikke pege på, hvor de 10,3 mio. kr. skal bruges. Men pengene kan moderere sparekravet i kommunen en smule.

»Det ændrer bare ikke på, at vores borgere vil opleve forringet velfærd, mens de får at vide, at det går fremad i Danmark,« siger han.

Skanderborg, Odder og Favrskov kommuner står til at modtage henholdsvis 19, 7,5 og 14,6 mio. kr. i kompensation, mens Aarhus Kommune ikke får en krone.