21-årig mand stak af fra uheld

En 21-årig mand kørte tirsdag eftermiddag ind i et autoværn på Skovvangsvej ved Ebeltoft tæt ved Stubbe Sø.

Et vidne så, at føreren herefter stak af fra stedet og lod bilen stå.

En hundepatrulje blev kaldt til stedet for at lede efter bilisten, men det lykkedes ikke at finde ham.

Noget tid efter ringede den 21-årig bilist dog selv til politiet og oplyste, at det var ham, der havde ført bilen. Han blev derfor sigtet for at stikke af fra et færdselsuheld uden at give sig til kende, oplyser Østjyllands Politi.