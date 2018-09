Østjyske skove bliver vildere

Urørt skov

Forbudt: Skovdrift, fjernelse af dødt ved og døde træer

Tilladt: Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik, friluftsliv for borgerne, bekæmpelse af invasive arter, fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko, jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet. Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. hektar til naturligt henfald og død. Dødt træ fjernes ikke, og friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov