30 forsamlingshuse på Djursland byder på efterårsunderholdning: Søren Ryge, Himalaya-bjergbestiger og masser af musik

Omkring 30 forsamlingshuse på Djursland byder på over 30 kulturelle arrangementer i løbet af efteråret, når projektet "Liv i forsamlingshusene" igen i år er med til at stable alt fra foredrag til koncerter og madaftener på benene.

Det er Syddjurs og Norddjurs kommuner, der står bag projektet, hvor lokale frivillige bidrager til at stable de mange arrangementer på de forskellige forsamlingshuse på benene.

Liv i forsamlingshusene Udvalgte arrangementer: John Mogensen Live - koncert - 21. september i Vejlby Forsamlingshus Rejsen til Nepal - foredrag - 1. november i Mesballe Forsamlingshus Erik Peitersen og Nordvestpassagen - foredrag - 8. november i Lime Forsamlingshus Himalaya - bjergbestigning på verdens tag - foredrag - 16. november i Tved Forsamlingshus Kukke Smart Band - koncert - 17. november i Fannerup Forsamlingshus

»"Liv i forsamlingshusene" er jo et projekt, der har været afholdt i mange år, fordi det giver kulturelle oplevelser til mange af vores borgere helt tæt på i deres lokalsamfund. Der er mindst 15 huse fra hver kommune, som har aktive medlemmer, der gerne vil være med i projektet, og det styrker kulturen og sammenholdet omkring forsamlingshusene i vores kommune. Vi glæder os derfor over, at årets program viser alsidighed og mulighed for mange spændende oplevelser i efteråret i forsamlingshusene,« udtaler formand for Kultur- og fritid i Norddjurs Kommune, Lars Østergaard, i en pressemeddelelse.

Formand for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune, Riber Hog Anthonsen, stemmer i:

»Vi er meget stolte og glade for "Liv i forsamlingshusene", som giver vores borgere mulighed for at opleve en lang række kulturoplevelser af høj kvalitet i deres nærmiljø. Projektet er med til at aktivere de mange frivillige kræfter i landsbyerne, som engagerer sig og er med til at styrke det lokale sammenhold,der gør landsbyerne til et attraktivt steder at bo.«

Blandt foredragene er bl.a. meteorolog Jesper Theilgaard, der 10. oktober i Rostved Forsamlingshus fortæller om klimaforandringerne og Søren Ryge, der i Koed Forsamlingshus 29. september holder sit foredrag Mennesker i Danmark.

På musiksiden kan bl.a. opleves Billy Cross 13. oktober i Hammerlev Forsamlingshus og Peter Viskinde Duo 2. november i Gjesinghus.

Se hele programmet på liviforsamlingshusene.dk.

