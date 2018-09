Ny sejlbåd til eleverne på Rønde Gymnasium: »Det er alment dannende for eleverne at komme rundt og se Danmarks kyster«

Lørdag sejlede Rønde Gymnasiums nye sejlbåd i havn i Nappedam efter en sejltur i både massiv regn og svære vindforhold fra Augustenborg Havn. Sejlbåden er købt for en donation på 150.000 kr. fra A.P. Møller Fonden, og den nye Luffe 37 bliver en del af Rønde Gymnasiums frivillige sejlerskole, der siden 1980 har sejlet gymnasiets elever rundt i de danske farvande. Et tiltag, som gymnasiet er særdeles stolt over:

»Vi mener, at det er alment dannende for elever i gymnasiet at komme rundt og se Danmarks kyster, og sejlerskolen er et projekt, som ledelsen på Rønde Gymnasium er meget glad for,« siger Frederik Lauritzen, der er lektor på Rønde Gymnasium.

Han overtog sejlerskolen i 2009, og formålet med projektet er at skabe frivillige naturoplevelser for gymnasiets elever. Hver mandag i sommerhalvåret kan eleverne sejle med ud på havet, og den første uge efter dimission kan de komme med på en uges sejlads. Et tilbud der især gavner kostskoleeleverne på Rønde Gymnasium.

»Vi har en del kostskoleelever med vanskelige forhold i hjemmet, og det her giver dem en billig sommerferie væk fra de vante rammer. Så der er flere aspekter i det,« forklarer Frederik Lauritzen.

En kamp om gymnasieelever

Rønde Gymnasium driver sejlerskolen som en del af den frivillige idræt, gymnasiet tilbyder. Derfor står de også selv for vedligehold af bådene. De håber dog på sigt at kunne gøre sejlerskolen til et fagligt forløb under idræt på b-niveau.

»Vi kunne godt tænke os at løfte det op på et højere niveau, så man fik et forløb under idræt. Det er et projekt, vi arbejder på for øjeblikket,« siger han.

Gymnasiet har også tilbage i 2011 fået doneret 100.000 kr. til en sejlbåd, og med den nye donation har det været muligt for gymnasiet at tilkøbe endnu en sejlbåd, en Luffe 37, der nu står klar til at sejle eleverne ud hver mandag.

Ifølge Frederik Lauritzen er den frivillige sejlerskole også en oplagt mulighed for at appellere til nye og potentielle elever.

Gymnasiets nye sejlbåd Båden er en Luffe 37, og er en 37 fod sejlbåd, der er produceret på luffeværftet i Kolding. Sejlbåden har kostet 190.000 kr. Der er plads til 6 elever om bord. Rønde Gymnasium har to sejlbåde.

»Det er klart, at vi er mange gymnasier i Aarhus og omegn, der kæmper om eleverne, og særligt som et lille gymnasium skal vi hele tiden stå tidligt op om morgenen for at få nye elever,« forklarer han, og uddyber, at sejlerskolen også er et forsøg på at adskille sig positivt fra de andre gymnasier.

Ud over de praktiske sejlkundskaber forsøger gymnasiet at lære eleverne nogle basale færdigheder inden for sejlads, herunder blandt andet kortlæsning og navigation.

»Eleverne er ufatteligt glade for at komme ud, så det er oplagt for os at tilbyde sejlads. Særligt i de her naturomgivelser, vi jo har omkring Rønde Gymnasium.«