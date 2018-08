Nationalpark inviterer til flere informationsmøder om nyt velkomstcenter

Til efteråret vil Nationalpark Mols Bjerge invitere til en række nye informationsmøder om det kommende byggeri af et nyt velkomtscenter ved parken på Djursland.

Den nye række af informationsmøder er blevet til, efter der hen over sommeren kom flere end 300 mennesker til en lignende række af møder i Hack Kampmanns bevaringsværdige strandhus ved Kalø Slotsruin.

Det er især lokale beboere, der har vist interesse for projektet og er mødt frem til informationsmøderne.

»De mange mennesker kiggede indenfor for at blive klogere på projektet og de tanker og det forarbejde, der ligger bag nationalparkbestyrelsens beslutning om placering af velkomstcentret ved Kalø Slotsruin. Det gav mange gode samtaler og diskussioner, der foregik i god stemning,« oplyser nationalparken i en pressemeddelelse.

Nationalparken vil bygge et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. Det er Arkitema Architects, der har vundet arkitektkonkurrencen om at udforme centeret. Den bærende idé bliver, at det skal formes som en blød bakke. Det er endnu uvist, hvornår centeret kan stå færdigt, men nationalparken håber, at der kan være byggestart i 2020.

Budgettet for byggeriet er på omkring 40 mio. kr., som også skal gå til en renovering af strandhuset. Pengene skal komme fra dels fonde, dels fra en mindre opsparing, som Nationpark Mols Bjerge har lavet.

Nationalpark Mols Bjerge udvider

De nye informationsmøder vil foregå i løbet af efteråret, men det er endnu uvist på hvilke datoer, hvilket vil blive meldt ud senere. Interesserede i projektet kan dog allerede nu gå ind på nationalparkmolsbjerge.dk og orientere sig om projektet.

JP Aarhus