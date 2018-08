Politiets teori: Ny frisørbrand muligvis påsat

Natten til mandag udbrød der brand i en frisørsalon på Hovedgaden i Rønde.

En borger, der bor tæt på salonen, anmeldte branden, og brandvæsnet fik hurtigt ilden under kontrol. Der nåede dog at ske større røg- og sodskader i salonen. Betjentene på stedet kunne konstatere, at der var knust en rude i butikken, og Østjyllands Politi formoder derfor, at branden er påsat.

Brandstedet skal nu undersøges nærmere, før brandårsagen endeligt kan fastslås. Politiet er vidende om, at der sidste år opstod en brand på lignende vis i salonen, og det indgår også i efterforskningen.

Har du oplysninger i sagen, kan de gives til Østjyllands Politi via tlf. 114.