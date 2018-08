Nationalpark Mols Bjerge udvider

Efter sommerferien kan turister og lokale se frem til en større udgave af Nationalpark Mols Bjerge. Det er netop blevet en realitet, efter at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har godkendt en mindre udvidelse af parken. Den omfatter tre arealer, der kommer til at indgå i nationalparken fremover.

Og det er ikke alene arealet, der bliver større, også flere ejendomme bliver en del af parken. En af disse er ejendommen Egens Overgaard, der er drevet af Vibeke og Leif Nielsen. Snart vil deres ejendom være en officiel del af parken, og det giver dem helt nye muligheder for at sælge egenproducerede produkter.

»Ud over at parken i sig selv er en rigtig god idé for lokalområdet og turismen, så er det et godt brand for vores virksomhed. Det giver os mulighed for at lave et nationalparkprodukt, hvor besøgende så ved, at det er varer, der er produceret her i parken,« siger Leif Nielsen.

Parken skal være et fællesskab

Da parken blev indviet i 2009, var det ikke alle, der var lige begejstrede. Det er dog vendt siden, og en undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen i lokalområdet er blevet mere venligt stemt over for nationalparken. Der er samlet set sket et skred i holdningen på 20 procentpoint i en positiv retning siden oprettelsen og frem til 2016.



Det glæder Leif Nielsen, der ser en stor mulighed for at fremme erhvervsudviklingen i området ved hjælp af parken.

»Som ambassadører for nationalparken kan vi give hinanden anbefalinger, fordi vi kender hinanden. Det betyder, at jeg kan anbefale et overnatningssted i nærheden, som jeg kan stå inde for, ligesom at de kan anbefale os som forretning.«

Ambassadørskabet er en del af Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på at skabe det bedst mulige nationalparkværtskab for turisterne.

Nationalparkens nye grænser

Parkens udvidelse kommer til at omfatte tre nye ejendomme. Det er foruden Egens Overgaard, ejendommen Vistoft Mølle og ejendommen Holmegaard, og alle ejendomme er valgt, fordi de vil understøtte nationalparkens formål om at skabe lokal erhvervsudvikling.

Mols Bjerge informerer om det planlagte velkomstcenter

På Egens Overgaard har Leif og Vibeke Nielsen en forretning, der sælger lokale produkter og producerer håndlavet chokolade, mens de to resterende ejendomme kan tilbyde en historisk mølle og et unikt bygningsværk fra 1801, der ifølge bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge vil bidrage til at øge kulturhistorien i parken for både turister og lokale.