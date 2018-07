Kolind tripper for at gøre klar til letbanen

De har ventet længe på letbanen på Djursland. Men trods den lange ventetid på den stærkt forsinkede letbaneforbindelse, står stationen i Kolind endnu ikke klar til at tage imod det første tog.

Perronen på stationen skal tilpasses de nye letbanetog, og der skal opføres et toilet. Men Syddjurs Kommune venter stadig på grønt lys fra Aarhus Letbane forklarer borgmester Ole Bollesen (S).

»Det ”go” vi mangler er fra letbanesekretariatet, og vi har lige fået at vide, at de er ved at færdiggøre materialet, så vi kan gå i gang. Vi er ikke tilfreds med, at det ikke er gået i gang endnu. Men hvis vi får tilladelsen midt i august, så tror vi, at vi kan blive klar til letbanen,« siger borgmesteren til TV 2 Østjylland.

Aarhus Letbane forklarer, at en intern høring om opgraderingerne af stationen i Kolind og tre øvrige endnu ikke er afsluttet.

»Herefter vil udførelsen af projekterne blive koordineret med de øvrige arbejdere langs banen,« lyder forklaringen i en mail fra Aarhus Letbane.