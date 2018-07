64-årig kvinde hentede morgenbrød i beruset tilstand

En 42-årig mand gjorde sig søndag morgen fortjent til et 12-tal i godt medborgerskab, da han forhindrede en tilsyneladende påvirket kvinde i at køre fra bageren i bil.

Den 42-årige anmeldte, at han netop havde tilbageholdt en kvindelig bilist omkring Øerkrogvej i Ebeltoft, som kom kørende til bageren, selvom hun virkede fuld. Da kvinden ville køre fra stedet, lykkedes det den 42-årige at tage hendes nøgler og afvente politiet.

En patrulje kom til stedet og konstaterede det samme som den 42-årige - kvinden virkede påvirket, og alkometertesten bekræftede en promille på mere end det tilladte.

Den 64-årige kvinde blev derfor sigtet for spritkørsel og kørt til stationen i Grenaa til en blodprøve. Hun erkendte at havde drukket aftenen før, men forklarede, at hun ikke var klar over, at hun stadig var for påvirket til at køre bil.