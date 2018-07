135 FDF'ere forberedte sig på at møde den sorte ridder

Hos den kloge kone med pelshue og grønt slag er det med at være hurtig på fingrene. Der skal nemlig brygges en trylledrik, som kan hele de sårede under eftermiddagens kamp mod den sorte ridder. De helt særlige ingredienserne skal findes i naturen og alle samles i en stor gryde.

Mos, et dyr med mindst seks ben, en rund sten, en grannål og noget, der starter med 'B' er blot et udpluk fra opskriftens lange liste, som skal opstøves. Men nogle ingredienser er ikke lige nemme at holde styr på.

»Vi har en mariehøne - men hvad hvis den flyver væk?« lyder det fra en pige, mens en anden kæmper for at hendes fund ikke flygter fra gryden.

»Jeg fik den! Men den bliver ved med at hoppe ud igen,« siger hun med en græshoppe hånden, efter dyret var smuttet fra hende to gange.

FDF i Bogensholm-lejren På lejren er der fra 0. -4. klassetrin. De er inddelt efter alder som puslinge, tumlinge og pilte. De ældste bor i telte ved siden af lejren, mens de yngste sover indenfor. Det er anden gang, at FDF i og omkring Aarhus laver en fælles sommerlejr for de mindste medlemmer Syv frivillige ledere har planlagt turen det seneste år. 90 børn og 45 voksne fra syv forskellige kredse i Østjylland er afsted. - FDF står for Frivillig Drenge- og Pige-Forbund. Der er ca. 25.000 medlemmer i Danmark.

»Jeg tror, den har udgydt sin magi dernede, så du kan godt slippe den fri igen,« svarer den kloge kone, hvorefter græshoppen blev sat tilbage efter lidt betænkningstid.

Bedre med flere hænder

135 FDF'ere har i denne uge været samlet i Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig. 90 af dem var børn og 45 ledere fra de forskellige kredse i Østjylland. Det er anden gang, at FDF i og omkring Aarhus laver en fælles sommerlejr for de mindste medlemmer. Bag lejren står syv entusiastiske ledere, der i et år har forberedt lejren.

Foran havet er der en udvidet form for fangeleg i gang. Det er soldaten, som introducerer legen. Foto: Laura Krogh.

Johan Burlund Fink, der til daglig er leder i FDF Aarhus 9 Højbjerg, er en af syv frivillige ledere, der forrige efterår besluttede at skabe en fælles sommerlejr for de mindste. Han fortæller, at det er en fordel at være så mange samlet:

»Alle vil gerne på en fed sommerlejr. Men det kan kræve meget planlægning. Når vi går sammen, har vi flere hænder. Derfor kan vi både have en heltinde, en troldmand, en ond sort ridder og en varieté af håndlangere og masser af aktiviteter på en gang. Det gør det sjovere både for ledere og deltagere,« siger han.

Lejren er bygget op som et eventyr, som børnene er en del af. Og det er et klassisk FDF-greb, ifølge Johan Burlund Fink. Temarammen er den lim, som får det hele til at hænge sammen, for gemt mellem eventyrets folder er aktiviteter som sokke-paintball, fårefiskeri, kemiforsøg i børnestørrelse og billebingo.

Hvordan er man menneske?

Inde i lejrens atriumgård går der vilde dyr rundt mellem hinanden. Alle starter som en myre og kan bevæge sig op i fødekæden ved at vinde i sten, saks, papir. Efter en tilværelse som myre udvikler man sig til græshoppe og derefter menneske. Over mennesket er bjørnen, som i sidste ende bliver trumfet af elefanten. FDF-lederen Anders Mårup viser, hvordan de forskellige dyr bevæger sig rundt og får børnene med.

Der er børn fra 0.-4. klasse med på lejren ved Ebeltoft Vig. De skal igennem forskellige udfordringer hele ugen, inden de til sidst skal kæmpe mod den sorte ridder. Foto: Laura Krogh.

»Lad lige som om I er ret menneskeagtige - kan I det?« siger han og trækker skuldrene op til ørerne og lader armene dvaske frem og tilbage, mens han går afsted. Børnene efterligner med det samme.

Hurtigt kommer der lyd på dyrene, som vandrer rundt mellem hinanden med snabler, klør og vinger. Bagefter gælder det om at holde øjnene åbne. I hvert fald for den, som skal regne ud, hvem der er lederen.

En pige stiller sig på ét ben, og de andre gør hende straks kunsten efter. Så krammer hun sidemanden og klapper sig på lårene. Selv da hun tilfældigt fører håret bag øret, bliver det gentaget hele vejen rundt. I midten står et barn og skal gætte, hvem der bestemmer bevægelserne.

Ispindebomber

Signe Hagner Mårup er FDF-leder og i dag er hun også den kloge kone. Ifølge hende er det kun godt for børnene at være så mange samlet.

Inde i skoven skal der bygges ispindebomber og paintball-melposer af børnenes medbragte sokker. Foto: Laura Krogh.

»Det er godt med en stor lejr. Man kan lave flere aktiviteter, når der er flere voksne til at tage opgaver. Og det er godt for børnene at se, at de er en del af et større forbund, hvor der også er andre,« siger hun.

Alexander Gedesø på 9 år er enig i den tanke:

»Det sjoveste er at være sammen med sine klassekammerater. Vi har fx badet sammen. Jeg har været på en lejr før, men det her er sjovere, fordi vi har længere tid. Og så er det dejligt, at vi er flere kredse, så man møder nogle andre og får nye venner.«

Han er i gang med at lave ispindebomber inde i skoven. De skal bruges i kampen mod den sorte ridder senere. Ispindende skal sættes i spænd med hinanden, og når de bliver kastet, springer pindende fra hinanden som en bombe.

Overfor Alexander Gedesø sidder en anden dreng i skrædderstilling, udfordret af opgave.

»Kan jeg ikke få en manual med hjem, så jeg kan øve mig?« spørger han en af de voksne, hvorefter han peger på en af de fire konstruktioner på papiret og fastslår, at hans mor ikke ville kunne lave den.

Efter mos med kompas

Børnene har været på lejren siden søndag, så da JP Aarhus besøger dem torsdag er der sket meget, siden de ankom, fortæller FDF-leder Thor Korsgaard Berg.

»Der er syv forskellige kredse, så børnene hører til forskellige ledere. Men det kan jeg slet ikke mærke længere. De kan lige så godt komme til mig og vise en bille, de har fundet, eller hvis et snørebånd er gået op. Jeg kan se, de har det mega sjovt og a de laver noget, de godt kan lide,« siger han og erkender, at turen er lige så sjov for ham selv.

Foran ham er en gruppe i gang med en udvidet form for fangeleg med en snor i midten, der markerer holdenes zoner. En pige løber fra to andre i et hurtigt retningsskift, hvorefter den ene fortsætter jagten men falder i forsøget. Også en af de voksne lader sig rive så meget med, at han snubler over sine egne ben i et flugtforsøg.

Et sted er Sebastian Lykkemai, 6 år, på rov efter noget mos til trylledrikken. Han spørger en af de voksne, som siger, at han skal lede i skoven på nordsiden af et træ.

Uden at stille videre spørgsmål accepterer han præmissen, finder sit kompas frem og går mod den røde pil ind i skoven. Efter et par spring over store rødder, finder han et træ og begynder at undersøge, hvor nordsiden er. En god tot mos sidder omkring stammens rod, og Sebastian Lykkemai propper det i lommen og får tilbage til den kloge kone med sin gevinst.