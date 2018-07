Biljagt endte i sammenstød efter flugt fra politiet

Kl. 10.45 torsdag besluttede en patrulje sig for at lave et rutinetjek af en bil på Elsegårde Skovvej i Ebeltoft. Det udviklede sig hurtigt til en biljagt, da den 26-årige mand bag rattet besluttede sig for at trykke på speederen trods politiets anvisninger om det modsatte.

I sin flugt fra politiet kørte den 26-årige alt for stærkt, og da han kom til en venstrekurve, kunne han ikke kontrollere bilen. Det resulterede i, at bilen skred ud og endte delvist inde på en mark. Herfra forsøgte han igen at komme ud på vejen, hvor han ramte ind i siden på en anden bil med to kvinder på 72 og 74 år.

Her lykkedes det patruljebilen at spærre vejen for den 26-årige, hvorefter de to betjente kunne anholde flugtbilisten. Det viste sig, at han ikke havde noget kørekort, og da han samtidigt så meget påvirket ud, blev han både sigtet for at køre uden førerret og for narkokørsel. Han blev desuden sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Gemte kokain og kniv under gearstang

Hverken manden eller de to kvinder, han kørte ind i, kom umiddelbart til skade.